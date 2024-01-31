Карл ФРОЧ: «Чего добился Фьюри? Кого он побеждал?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, о том, какие вопросы у него возникают перед боем между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Не знаю, было ли это лестно для Эй Джея или просто плохо для Тайсона Фьюри, потому что Цыганский король с трудом справился с Отто Валлином. Это оставляет много вопросов. Насколько хорош Тайсон Фьюри? Чего он добился? Кого он побеждал?

Очевидно, что он победил Кличко в немного странном поединке. Это было просто неловкое, ужасное выступление, в котором он залез в голову Кличко и запутал его своим джебом.

После боя с Кличко у Фьюри было три ярких поединка с Деонтеем Уайлдером. Но насколько хорош Деонтей Уайлдер сейчас? Против Джозефа Паркера он выглядел ужасно. И теперь вы начинаете сомневаться в нем.

Является ли Тайсон Фьюри тем, кем мы его считали, или же он был преукрашен отсутствием соперников. Мы это узнаем, когда он сразится с Усиком», – сказал Фроч.

Отметим, что ранее Карл не мог определить фаворита.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua