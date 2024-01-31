Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Боксерский январь традиционно слаб на события. Фактически, в начале 2024 года был бой Смита против Бетербиева – важный из-за желания Каллума стать чемпионом, а не из-за наличия в паре кадыровца. И противостояние Хайме Мунгии, легко разобравшегося с Джоном Райдером, став в список потенциальных соперников Сауля Альвареса.

Но это только начало. Дальше будет интересно, а может быть еще интереснее. Представляем список боксерских противостояний 2024 года, которые либо точно состоятся, либо могут произойти, и это точно будут мегафайты.

Александр Усик – Тайсон Фьюри

Начнём с того, что произойдет точно и совсем скоро. Ну хорошо, может, не совсем точно, ведь это Тайсон Фьюри, но с вероятностью почти сто процентов.

Первый поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе. С 1999 года в хевивейте не боксировали за все титулы. Тогда это сделали Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, и получилось посредственно. Сначала Льюиса засудили и дали ничью. Потом все-таки все прошло так, как надо – британец стал абсолютом.

Как пройдет в этот раз – неизвестно. Потому что боксеры слишком разные. Огромный против обычного супертяжа. Темповик против боксера, умеющего действовать по-разному, но в последнее время боксирующего в сугубо силовой манере. Здесь может быть как вся дистанция, так и быстрое завершение.

Но, в любом случае, противостояние историческое.

Сауль Альварес – Давид Бенавидес

Так случилось, что в один момент Сауль Альварес решил не боксировать против мексиканцев. Где-то сказал фразу, что не будет выходить против земляков, и с того момента так и не выходил.

Но именно эти, мексиканские, противостояния всегда были одними из самых интересных в боксе. Это же реальная классика, когда Моралес и Баррера не могут решить, кто из них лучше. Или кто-либо другой из мексиканцев упирается в земляка на ближней, и они бьют, пока кто-то не сломается.

Бой Бенавидеса и Альвареса – это и противостояние стилей. Давид умеет давить и бить так много, что уйти от всего просто невозможно. А Сауль давно не показывал, как мастерски он защищается на протяжении долгого поединка. Бой против Джермелла Чарло не считается – американец почти не атаковал.

Кроме прочего, фанаты не поймут, если Канело и дальше будет уходить от такого противостояния. Пора уже снять эти условные блоки и сделать мегафайт.

Девин Хейни – Райан Гарсия

Очень и очень странная эпопея с Райаном произошла в начале года. Он сначала вызвал на бой Девина Хейни. Даже начались предварительные переговоры. А потом решил, что нет, не нужно этого боя, потому что он сразится против Роландо Ромеро.

Ромеро говорит, что команда Гарсии так долго думала, что он уже успел договориться с Исааком Крузом. Тогда Оскар Де Ла Хойя, промоутер Райана, сказал, что анонс боя его спортсмена, который состоится весной, будет громким. Но вариантов не так уж много.

Эдди Хирн говорит, что пообщался с Райаном и объяснил, что на выходных будет видеться с отцом Хейни и с самим Девином, и все можно решить. И, вероятно, так и будет. Если не появятся какие-либо новые опции.

Бой хороший. Конечно, шансов у Райана немного – Девин в новой категории стал еще лучше. Но хоть не будет силовой доминации, как в бою против Реджиса Прогрейса. А так — кто знает, вдруг что-то и залетит от Гарсии.

Энтони Джошуа – Деонтей Уайлдер

Это едва ли не самый невероятный бой из списка. Потому что для того, чтобы он сложился, американцу нужно вернуться. А последний бой не походил на такой, после которых возвращаются.

Слишком аморфным и эмоционально расслабленным выглядел Уайлдер. Это не его стиль. Он должен давать импульс и ярко атаковать, а не буксовать и осторожно отходить от соперника.

Однако в Саудовской Аравии заинтересованы в таком шоу. Учитывая поражение Деонтея, а значит, меньшие возможности требовать увеличения финансирования, могут его вставить в андеркард реванша Усика и Фьюри. Просто представьте это невероятное шоу.

Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете

Украинец наконец-то получит титульный бой. Беринчик ждал его слишком долго и, наконец, стоит первым в рейтинге – имеет статус претендента на пояс WBO в легком весе.

Соперником Дениса станет Наваррете. Исаак Круз отпал сам по себе – ушел сражаться против Ромеро в более тяжелую категорию. А другие варианты команда Дениса особо не обсуждала.

Противостояние против Наваррете, который снова поднимется в весе – прекрасное. Эти ребята настолько увлекаются атакой, что это сразу потенциальный бой года еще до его объявления.

Теофимо Лопес – Субриэль Матиас

Это, конечно, не станет самым популярным вариантом для Теофимо. Лопес сразится с Джемейном Ортисом, потому что Ортиса знают. И потому, что они давно знакомы. И потому что это достаточно интересный бой.

А еще Теофимо зовет на бой Теренса Кроуфорда, которого нет в этом списке, потому что неясно, с кем он встретится. Это тоже классный поединок. У него есть шансы продать много билетов, трансляций и вообще быть интересным.

Но и о Матиасе они не забывают. Человек, заставляющий соперников сдаваться друг за другом. Ну и стилистически с ним Лопесу точно придется поработать. Может быть, даже сильнее, чем в бою против нынешнего Тейлора.

А главное, на кону будут сразу два титула. А где два – там и желание бороться за абсолютное чемпионство. А значит, пара Матиас или Теофимо против Хейни, который к тому времени уже побьет Райана, складывается идеально.

sport.ua