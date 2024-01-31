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Бокс

ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии

twitter.com/trboxing

Состоялась пресс-конференция, на которой промоутеры официально объявили о поединке Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа 12 мая в Австралии (город Перт).

На кону будет титул легкого веса IBF, который стал вакантным после того, как Девин Хейни ушел в другой вес.

Ломаченко проведет первый бой после поражения от Хейни в прошлом году. Камбосос летом минувшего года победил Макси Хьюза после двух поражений от того же Хейни.

Эксперты, оценивая шансы боксеров, в основном отдают предпочтение Ломаченко, но сторона Камбососа отмечает возраст украинца. 35-летний боксер старше Камбососа на 5 лет.

ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии

sport.ua

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ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии

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