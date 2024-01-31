Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ломаченко проведет титульный бой в Австралии
Состоялась пресс-конференция, на которой промоутеры официально объявили о поединке Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа 12 мая в Австралии (город Перт).
На кону будет титул легкого веса IBF, который стал вакантным после того, как Девин Хейни ушел в другой вес.
Ломаченко проведет первый бой после поражения от Хейни в прошлом году. Камбосос летом минувшего года победил Макси Хьюза после двух поражений от того же Хейни.
Эксперты, оценивая шансы боксеров, в основном отдают предпочтение Ломаченко, но сторона Камбососа отмечает возраст украинца. 35-летний боксер старше Камбососа на 5 лет.