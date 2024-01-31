Промоутер Камбососа назвал Ломаченко легендой, но стареющей

Промоутер экс-чемпиона в легкой весовой категории Джорджа Камбососа Лу ДиБелла в преддверии боя против бывшего чемпиона мира в трех версиях Василия Ломаченко заявил, что украинец является стареющей легенде.

«Джордж Камбосос – один из лучших легковесов в мире. Лома – легенда, но стареющая легенда. Камбосос никогда не был так голоден, и у него есть шанс снова подняться на вершину. Нас ждет отличный бой и грандиозное событие», – цитирует ДиБелла Boxing Social.

Напомним, бой Василия Ломаченко против Джорджа Камбосос состоится 12 мая в Перте (Австралия). Этот бой будет за вакантный чемпионский пояс по версии IBF в легком дивизионе.