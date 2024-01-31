Промоутер Камбососа: «Ломаченко – легенда, но стареющая»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Американский промоутер Лу ДиБелла, который представляет интересы экс-чемпиона в легкой весовой категории Джорджа Камбососа, высказал мнение о шансах своего клиента в будущем поединке с бывшим чемпионом мира в трех версиях Василием Ломаченко.

«Джордж Камбосос – один из лучших легковесов в мире. Лома – легенда, но стареющая легенда. Камбосос никогда не был так голоден, и у него есть шанс снова подняться на вершину. Нас ждет отличный бой и грандиозное событие», – заявил ДиБелла.

Как известно, достигнута договоренность о том, что Василий Ломаченко и Джордж Камбосос проведут 12 мая в Перте (Австралия) поединок за вакантный чемпионский пояс по версии IBF в легком дивизионе.

sport.ua