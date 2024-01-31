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Тренер Джозефа Паркера сделал прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Энди Ли, главный тренер Джозефа Паркера высказался о предстоящем бое между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я не хочу говорить, что Фьюри нокаутирует Усика, потому что это будет неуважительно по отношению к Александру. Он тоже чемпион. Я думаю, что это будет битва века. Я не считаю, что это легкий бой для любого из них. У них обоих есть способы победить. Но я думаю, что у Тайсона таких способов больше», – сказал Ли в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри.

sport.ua

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