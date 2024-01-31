Тренер Дюбуа вынес вердикт по поводу боя Джозеф Паркер – Чжан Чжилей

boxing-social.com. Джозеф Паркер и Чжан Чжилей

Дон Чарльз, тренер британца Даниэля Дюбуа, поделился мыслями о предстоящем поединке между новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 KO) и временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Чжаном Чжилеем (26-1-1, 21 КО).

Паркер был настолько хорош в бою с Уайлдером, что благодаря своему плану он стал лучшим панчером в бою с известным нокаутером. Кто я такой, чтобы сомневаться в нем в поединке против Чжана Чжилея, который также является панчером и левшой?

Чжан – большой парень, это очень хороший матч-ап. Джозеф подходит к этому бою с небольшим перерывом между поединками, поэтому он воспользуется импульсом от победы над Уайлдером и перенесет его на бой с Чжаном. Очень трудно выбрать победителя.

Техничный боец Паркер и его тренер Энди Ли – очень хороший тандем, они понимают друг друга. Они собираются разработать еще один мастерский план, чтобы свести Чжана на нет и добиться успеха, но Чжан – не лыком шит, он серьезный супертяж, хороший боец. Я с нетерпением жду этого боя», – сказал Дон Чарльз.

Бой Паркер – Чжан состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua