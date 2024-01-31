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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я не проиграл Хейни, а Камбосос проиграл дважды»

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский боксер Василий Ломаченко после официального подтверждения боя против Джорджа Камбососа еще раз заявил в своей уверенности того, что не проиграл Девину Хейни.

В равном поединке судьи отдали победу американцу, который до того дважды победил Камбососа.

«Мы с Камбососом дрались против Хейни. Это были разные поединки, а я считаю, что не проиграл Девину. У Камбососа было две попытки, но он оба раза проиграл», — сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко – Камбосос состоится 12 мая.

sport.ua

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Василий ЛОМАЧЕНКО: «Я не проиграл Хейни, а Камбосос проиграл дважды»

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