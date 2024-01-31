У Камбососа назвали две главные слабости Ломаченко

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Промоутер Лу Дибелла надеется, что его клиент Джордж Камбосос сумеет победить Василия Ломаченко в поединке за титул IBF легкого веса.

Сторона австралийца считает, что украинец уже старый, а также уступает сопернику в габаритах.

«Ломаченко – легенда, но Камбосос является одним из лучших легковесов. Нужно сказать, что Лома уже быстро стареет, плюс есть вопросы к его габаритам. А Джордж очень голоден и хочет снова быть чемпионом».

«Но перед ним стоит большая задача, поэтому надеемся на классный бой», — сказал Дибелла.

Бой пройдет в Австралии 12 мая.

sport.ua