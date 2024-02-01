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Бокс

Джордж КАМБОСОС: «Мы с Ломаченко – два воина. Наши карьеры на кону»

Sky Sports

Боксер Джордж Камбососом поединком против Василия Ломаченко намерен начать новый этап карьеры. Легковес уверен, что деньги в этом бою будут не главным фактором.

«Я перезапускаю свою карьеру. Я дрался с лучшими, я побеждал и проигрывал в больших боях. Этот бой будет не про деньги, а про наследие. Мы с Ломаченко – два воина, а на кону в ринге будут наши карьеры».

«Ломаченко – один из величайших боксеров, член Зала славы. И моя судьба драться с ним. Большой бой», — считает Камбосос.

Поединок состоится 12 мая в Австралии.

sport.ua

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