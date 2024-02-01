ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков

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Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, выписалась из киевского роддома после рождения дочери Марии. У семьи Усиков четыре ребенка.

Сообщается, что Александр сейчас находится на заграничном сборе в рамках подготовки к бою против Тайсона Фьюри, поэтому не прибыл на выписку жены.

Однако Екатерина показала поздравительную открытку от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с надписью «Спасибо за украинцев».

Усик проведет бой 17 февраля.

ВИДЕО. Ring of Fire. Обнародован яркий промо-ролик к бою Усика с Фьюри

sport.ua