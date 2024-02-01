Бокс
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Екатерина Усик, жена боксера Александра Усика, выписалась из киевского роддома после рождения дочери Марии. У семьи Усиков четыре ребенка.
Сообщается, что Александр сейчас находится на заграничном сборе в рамках подготовки к бою против Тайсона Фьюри, поэтому не прибыл на выписку жены.
Однако Екатерина показала поздравительную открытку от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с надписью «Спасибо за украинцев».
Усик проведет бой 17 февраля.
ВИДЕО. Ring of Fire. Обнародован яркий промо-ролик к бою Усика с Фьюри