Карен Чухаджян проведет элиминатор IBF против соперника из Великобритании

twitter.com/ShowtimeBoxing. Джарон Эннис и Карен Чухаджян

Украинский полусредневес Карен Чухаджян (23-2, 13 КО) свой следующий бой проведет с британцем Гарри Скарффом (13-2, 3 КО). Этот поединок ранее предполагался, как элиминатор за 1-ю строчку рейтинга организации.

Теперь же британец сообщил, что IBF санкционировала этот бой как финальный элиминатор на пояс чемпиона мира, которым сейчас владеет американец Джарон Эннис (31-0, 28 KO).

В январе 2023 года Чухаджян в США провел с Эннисом 12-раундовый бой. Все судьи высказали предпочтение американцу: 120-108, 120-108, 120-108.

sport.ua