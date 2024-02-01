Обидчик Ломаченко готов принять вызов от Райана Гарсии

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Василий Ломаченко (справа)

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия заявил, что он возобновил переговоры с представителями действующего чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни.

«Я не хочу ничего говорить до подписания контракта, но мы снова в переговорах… Девин будет уничтожен, и его папа поможет ему подняться», – рассказал Райан Гарсия.

Хейни в своем последнем бою 9 декабря 2023 года победил Реджиса Прогрейса единогласным решением судей. А перед этим в мае Девин выиграл у Василия Ломаченко.

Райан Гарсия, в свою очередь, 2 декабря прошлого года победил Оскара Дуарте техническим нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Райан Гарсия заявил, что обязательно расправится с Девином Хейни.

sport.ua