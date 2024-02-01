Папа зол. Фьюри-старший защитил Тайсона от упреков экс-чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Фьюри

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, отреагировал на заявление бывшего чемпиона мира во втором среднем весе Карла Фроча, в котором он, как известно, поставил под сомнение послужной список его сына.

«Все эти парни должны дискредитировать Тайсона, чтобы выглядеть лучше. Да, Уайлдера разорвали в клочья в последнем поединке, но это случилось только потому, что мой сын его разоблачил. Как можно говорить, что Кличко являлся слабым соперником? Его никто не мог одолеть 10 или 11 лет. Эти все парни – завистливые и ненужные люди. Сейчас все говорят только о действующих чемпионах.

Тайсон по-прежнему чемпион мира в супертяжелом весе, а ты паразит и бездельник», – заявил Фьюри-старший.

Напомним, 17 февраля этого года Тайсон Фьюри должен сойтись в ринге с Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира.

sport.ua