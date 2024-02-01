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Рассказал о сокровенном. Усик признался, о чем просит Бога в своих молитвах

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик рассказал, о чем он общается с богом во время своих молитв.

«Сейчас я его благодарю. Например, 10 лет назад я его просил о каких-то вещах. По большей части я просил, чтобы он дал мне силу, терпение на все мои прохождения, которые я прохожу. Сейчас я его по большей части благодарю за то, что имею. Утром проснулся — в молитве благодарю, в течение дня потренировался – поблагодарил.

Он знает, что мне нужно. Он знает все, что нам нужно. Мы просто не можем этого понять и хотим все сразу. Невозможно съесть 10 килограмм мороженого за раз. Его нужно разбить, например, на 10 дней», – заявил Усик.

Как известно, 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Александр Усик проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира с британцем Тайсоном Фьюри.

Тренер Даниэля Дюбуа подтвердил неверие в Усика в бою с Фьюри.

sport.ua

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