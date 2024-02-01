Рикки Хаттон назвал единственный козырь Усика в бою против Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я думаю, что Тайсон справится с Усиком. Если посмотреть на скорость и боксерские способности Усика, то у Тайсона они тоже есть, но он больше, сильнее, у него больше размах и габариты.

Единственное, что может сыграть в пользу Усика, – это его габариты. Тайсон сталкивался с большими громилами, большими тяжеловесами, такими как Уайлдер, Уайт и Нганну, тогда как Усик меньше, и это не тот стиль, с которым Фьюри приходилось иметь дело уже несколько лет, так что он доставит Тайсону проблемы.

Но Тайсон показал, что у него сердце воина, он умеет наносить удары по корпусу – а это было уязвимым местом Усика – и он может перейти в стойку левши, у него отличная защита, и он может вступить с вами в войну, к тому же он намного крупнее. Думаю, что он вырвет победу», – сказал Хаттон.

Ранее Хаттон говорил, что победа Усика над Фьюри не является чем-то невозможным.

Бой Усик – Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

sport.ua