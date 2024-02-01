Тайсон ФЬЮРИ: «Никогда не рассматривал Усика как соперника»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Обладатель пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри оценил будущий поединок с чемпионом WBA, IBF, IBO и WBO в хэвивейте Александром Усиком, назвав его ничем не отличным от боев с другими соперниками.

«Я никогда не рассматривал Усика как соперника. Были Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа. Потом он победил Джошуа и встал на его место. Я буду готовиться к бою с ним, спаррингуя с левшами, вот и все. Это бокс. Если он будет лучше меня, значит он побьет меня. Если я буду лучше, значит я побью его. Вот и все. Здесь все просто.

Я не боюсь боксеров. За моими плечами много боев, я побил всех этих парней по всему миру. У меня 35 профессиональных боев, 15 лет работы. Я не особо переживаю. Я в этой игре долгое, очень долгое время. Он [Усик] среднего роста, он такой же, как все эти тяжеловесы. Он левша. Мой брат левша, как и отец, поэтому мне не впервой работать с левшой. Мы встретимся на ринге и выбьем друг из друга дерьмо. Вот и все», – заявил Фьюри на шоу Gloves are Off.

Как известно, Фьюри и Усик сойдутся в ринге 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Александр Усик заявил о своем преимуществе, еще неизвестном для Тайсона Фьюри.

sport.ua