В WBC отреагировали на уход на пенсию несостоявшегося соперника Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Президент Всемирного боксерского конгресса (WBC) Маурисио Сулейман поделился эмоциями от решения чемпиона мира в легком весе по версии WBC Шакура Стивенсона завершить свою профессиональную карьеру.

Чиновник уверен, что американец, с которым в свое время в ринге мог сойтись Василий Ломаченко, рано решил поставить точку в карьере.

«Чемпион, ты находишься на пике своей формы. Ты можешь еще много достичь в боксе. Мы гордимся тем, что ты носишь звание нашего чемпиона в легком весе», – написал Сулейман в твиттере.

Напомним, ранее Шакур Стивенсон резко отреагировал на анонс боя между украинцем Денисом Беринчиком и Эмануэлем Наваррете за вакантный титул чемпиона мира в легком весе.

sport.ua