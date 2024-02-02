Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Бывший чемпион мира в среднем весе Даррен Баркер высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Это бокс в супертяжелом весе, поэтому у тебя всегда есть шанс стать лучшим, но эта мощь не имеет ценности, если ты не можешь прицельно ударить. Сможет ли Нганну попасть по Джошуа? Эй Джей очень быстро передвигается на ногах, он точен в своих ударах и действительно пробивает в цель.

Каждый раз, когда Фьюри выбрасывал правую руку, Нганну отклонялся назад, поэтому он был уязвим для двойного джеба правой рукой, а мы знаем, что Эй Джей очень хорош в ударах правой рукой, поэтому я прогнозирую, что Эй Джей остановит Нганну на поздней стадии.

У Нганну отличный подбородок, но мощь Энтони и Тайсона не сравнится. Я думаю, будет технический нокаут, но Франсис устоит на ногах», – сказал Баркер.

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua