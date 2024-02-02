ЧЖАН ЧЖИЛЕЙ: «Мой бой с Паркером будет самым захватывающим в тот вечер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) считает, что его бой с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 KO) украдет шоу у Энтони Джошуа и Франсиса Нганну.

«Я действительно думаю, что мой бой с Паркером будет очень захватывающим и, возможно, самым захватывающим в этот вечер. При обычных обстоятельствах наш бой был бы главным событием. Но эти потрясающие карды в Саудовской Аравии настолько особенные, что я просто счастлив принять участие в одном из них.

Бой с Паркером будет сильно отличаться от поединка с Джойсом. Моя подготовка, подход и план игры будут другими для Паркера. Паркер отлично выступил против Деонтея Уайлдера, и в боксе может произойти все, что угодно. Я ожидаю тяжелого боя, но думаю, что обязательно выиграю нокаутом. У меня есть сила, чтобы победить стильно», – сказал Чжан Чжилей.

Бой Паркер – Чжан состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

sport.ua