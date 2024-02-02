Фьюри назвал свою главную цель в бою с Усиком. Это не титул абсолюта

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри в очередной раз подтвердил, что его не интересует боксерское величие, и что поединок с украинцем Александром Усиком он рассматривает не с точки зрения завоевание титула абсолютного чемпиона мира, а как возможность стать еще богаче.

«Да, я собираюсь заработать большую кучу денег. Я это недавно говорил. Я сказал, что хочу быть величайшим плохишем на планете и хочу быть первым в списке Forbes. Это мои следующие цели, и я хочу снять фильм о себе. Это в процессе», – отметил британец в интервью DAZN Boxing.

Напомним, что поединок между Усиком и Фьюри пройдет 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ранее был обнародован яркий промо-ролик, посвященный предстоящему поединку.

sport.ua