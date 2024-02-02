Мечта живет. Ломаченко хочет стать абсолютным чемпионом

Instagram. Василь Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко после официального объявления о бое против Джорджа Камбососа заявил, что все еще мечтает стать абсолютным чемпионом.

В бою с Камбососом на кону будет титул IBF.

«Для меня это новый шанс снова стать чемпионом. Я никогда не был в Австралии, но всегда было интересно побывать. У меня хорошие шансы. Сейчас я хочу просто снова стать чемпионом, а после этого смогу думать о статусе абсолютного чемпиона».

«Что касается Камбососа, то я его уважаю за то, что во время боев он никогда не сдается. Так что жду интересный бой, потому что у нас разные стили, а стили делают поединки», — сказал Ломаченко.

Бой пройдет в Австралии 12 мая.

sport.ua