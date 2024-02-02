Бокс
Менеджер Усика: «Наша команда готова определить лучшего в ринге»
Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас отреагировал на видео-анонс боя между своим подопечным и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
«Удивительно, что вы делаете. Команда Усика готова показать, кто лучший в ринге!!! С нетерпением ждем 17 февраля в Эр-Рияде».
Нагадаємо, поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між британцем Тайсоном Ф'юрі та українцем Олександром Усиком відбудеться 17 лютого 2024 року. Місцем проведення найбільш очікуваного бою останніх років стане Саудівська Аравія.