Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

По информации американских и британских СМИ, украинский супертяж Александр Усик в феврале может провести бой против Филипа Хрговича.

Такой вариант рассматривается из-за травмы Тайсона Фьюри, с которым Усик должен был выйти в ринг 17 февраля в рамках поединка за все титулы.

Если Фьюри действительно не будет готов, то соперником Усика может стать Хргович, который является обязательным претендентом на титул IBF (владеет Усик).

Ранее было известно, что победитель боя Усик – Фьюри в случае реванша после своего первого поединка должен будет сделать титул IBF вакантным, потому что организация требует выйти на бой с Хрговичем.

Официальной информации от промоутеров пока нет.

sport.ua