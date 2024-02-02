Непобедимый претендент от IBF изъявил желание сразиться с Усиком

Dadlefthook. Филипп Хргович и Александр Усик

Непобедимый хорватский боксер Филипп Хргович, обязательный претендент от IBF, изъявил желание провести бой с Александром Усиком.

«Теперь, когда Тайсон Фьюри получил травму, я готов сразиться с Усиком. Давай, Усик, ты должен мне претендентский бой. Пора наконец-то столкнуться со мной», – сказал Хргович.

Ранее стало известно, что Тайсон Фьюри получил травму и не сможет провести бой с Александром Усиком 17 февраля. Следующим соперником украинца может стать хорват Филип Хргович, первый номер рейтинга IBF и обязательный претендент по этой версии.

sport.ua