Бокс
«Приедут русские киллеры». Камбосос рассказал о подготовке к Ломаченко
Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос признался в том, что к будущему бою с Василием Ломаченко его будут готовить тренеры из россии.
«У меня есть очень хороший тренер Антон – один из главных тренеров олимпийской сборной россии. К нам в кэмп приедут русские киллеры. Бывшие советские убийцы приедут, чтобы как следует поработать со мной.
Мой стиль должен быть отточен к сражению с боксерами из Европы, у которых есть советская школа бокса. Мы приглашаем в кэмп хороших парней, этот лагерь будет очень закрытым», – заявил Камбосос.
Напомним, поединок Камбососа и Ломаченко запланирован на 12 мая в Перте (Австралия). Боксеры сойдутся за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.
Ранее промоутер Камбососа назвал Ломаченко легендой, но стареющей.