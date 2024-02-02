Топ-тренер Макгирт назвал условие для поражения Усика в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный тренер Бадди Макгирт, который в свое время был чемпионом мира в двух весовых категориях, высказался о предстоящем бое за титиул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри из Великобритании.

60-летний Макгирт уверен, что у Фьюри есть все, чтобы побить украинского чемпиона.

«Мне кажется, Фьюри действительно хорош в том, чтобы пользоваться преимуществами своего роста и габаритов. Это все, что ему нужно, чтобы победить в этом бою», – заявил Макгирт.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Ранее мнением о бое Александра Усика с Тайсоном Фьюри поделился бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энцо Маккаринелли.

sport.ua