Тренер Нганну объяснил, почему Джошуа может быть опаснее Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Дьюи Купер

Дьюи Купер, главный тренер Франсиса Нганну, считает, что Энтони Джошуа может быть более опасным, чем Тайсон Фьюри.

«Является ли бой с Эй Джей более сложным, чем с Тайсоном? Я сам размышлял над этим. Это как огонь и вода.

Фьюри был водой. Воду можно заморозить, и он может нанести тебе сильный удар, но ты должен сдерживать его высокое мастерство и высокий IQ. В то время как Эй Джей – это огонь, огонь может сжечь тебя, огонь может испепелить тебя, и это очень больно – быть сожженным этим пламенем, силой Энтони Джошуа, о которой я говорю. Поэтому этот бой так же сложен, как и бой с Фьюри, из-за фактора силы, огня, который у него в руках, он может потушить тебя.

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Я знал, что Фьюри не сможет нанести один удар, чтобы повалить Франсиса, ему понадобится множество ударов, но Джошуа более опасен с этой точки зрения.

Они оба сложные соперники, особенно из-за опыта, которого не хватает Франсису. Но у Нганну есть немаловажные качества: сумасшедшая мощь, крепкий подбородок, и он гораздо более вынослив психологически, чем люди думают. Это будет другой тип боя, чем с Фьюри, олицетворение экшена», – сказал Купер.

Бой Джошуа с Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде.

sport.ua