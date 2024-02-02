Усик заявил о своем преимуществе, еще неизвестном для Фьюри. О чем он?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям Александр Усик поделился настроем на будущий бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Мне очень нравится пояс The Ring. Он много значит, потому что получить его и такой рейтинг очень непросто. Я бьюсь за наследие, а не за деньги. В супертяжелом весе не было подобных боев с 1999 года. Я знаю историю. Завоевание этого пояса может стать самым главным достижением за всю карьеру.

Я действительно сейчас не обращаю внимания на Тайсона. Я не смотрю на то, что он делает. Большинство его оппонентов повелись на него. Я нет. Я фокусируюсь на себе и на том, что буду делать в ринге. Я и мой тренер смотрели его бои, мы готовимся ко всему. Меня не волнует, что он собирается делать. Мне все равно. Он может меня недооценивать или переоценивать. У меня на него свои планы. У меня есть преимущество, о котором он не знает», – заявил Усик.

Поединок Усика с Фьюри состится 17 февраля в Саудовской Аравии.

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sport.ua