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Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»

Getty Images/Global Images Ukraine. Агрон Смакичи

33-летний хорватский боксер Агрон Смакичи (19-2, 17 КО) прокомментировал свои действия в спарринге, во время которого он нанес рассечение обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO)

«Это был чистый удар, так что меня не мучает совесть», – сказал хорват.

Также Смакичи ответил промоутеру Фьюри Фрэнку Уоррену и команде британца, которые заявили, что травма была получена в результате удара локтем.

«Фьюри много чего говорит, но он знает, как проходили спарринги со мной», – сказал Смакичи.

Отметим, что Агрон Смакичи имеет рост 198 см и является левшой, поэтому он был выбран одним из спарринг-партнеров перед боем с Усиком.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua

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