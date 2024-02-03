Дэвид ХЭЙ: «Я думал: «Надеюсь, у Фьюри будет рассечение перед большим боем»

Sky Sports. Фьюри и Усик

Бывший чемпион в крузервейте и супертяжелем весе Дэвид Хэй вспомнил ситуацию, когда он из-за рассечения не сумел выйти на бой против Тайсона Фьюри.

В пятницу стало известно, что Фьюри из-за рассечения не может выйти на поединок с Александром Усиком.

«Фьюри получил рассечение за две недели до Усика. Я хорошо понимаю эту боль. В 2013 году я должен был драться с Фьюри, но получил рассечение. И чего я только не наслушался от него – просто конец мира. Помню, я тогда подумал: «Надеюсь, однажды у самого Фьюри перед большим боем будет рассечение». Столько он тогда наговорил про меня…».

«И вот мы пришли к этому моменту. Но сейчас я никакой радости не чувствую», — сказал Хэй.

Бой Усика и Фьюри перенесли на неопределенный срок.

sport.ua