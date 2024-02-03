Бокс
Жена Фьюри прокомментировала травму Тайсона, полученную в спарринге
Жена чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Пэрис прокомментировала травму британского боксера, из-за которой бой с Александром Усиком за все пояса хевивейта был перенесен.
«Мое тело все дрожало от нервов, когда он показал мне это рассечение, ведь меня с ним там не было.
Тайсон был злым и разочарованным, но это бокс – опасный вид спорта, и такие вещи случаться», – написала жена Тайсона в инстаграме.
2 февраля стало известно, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца. Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. У Фьюри рассечение.