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Бокс

Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Instagram. Спарринг Александра Усика

Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика (21–0, 14 КО), отреагировал на новость о переносе боя против британского боксера Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО):

«Новость – так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал – бой с Хрговичем. Сейчас над ним все работают».

Поединок Усика и Фьюри был назначен на 17 февраля в Саудовской Аравии. После травмы Тайсона Фьюри новая дата проведения поединка пока не названа.

Тем не менее, Усик продолжает подготовку к бою. Его соперником может стать хорват Филип Хргович, первый номер рейтинга IBF и обязательный претендент по этой версии.

sport.ua

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