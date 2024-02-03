Красюк рассказал о потенциально новом сопернике Усика на бой 17 февраля

Instagram. Спарринг Александра Усика

Александр Красюк, промоутер украинца Александра Усика (21–0, 14 КО), отреагировал на новость о переносе боя против британского боксера Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО):

«Новость – так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал – бой с Хрговичем. Сейчас над ним все работают».

Поединок Усика и Фьюри был назначен на 17 февраля в Саудовской Аравии. После травмы Тайсона Фьюри новая дата проведения поединка пока не названа.

Тем не менее, Усик продолжает подготовку к бою. Его соперником может стать хорват Филип Хргович, первый номер рейтинга IBF и обязательный претендент по этой версии.

sport.ua