Леннокс Льюис спрогнозировал, как долго Фьюри не сможет выйти на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Последний на данный момент абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал неожиданную травму обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) перед боем с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

«Тяжелый удар для Тайсона Фьюри. Это рассечение находится в той же области, что и то, которое он получил в бою с Валлином. Вероятно, ему понадобится 6 швов и 3 месяца на заживление. Сага продолжается…», – написал Льюис в твиттере.

Отметим, что Льюис должен был приехать в Эр-Рияд, чтобы короновать нового чемпиона.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua