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ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Место проведения осталось неизменным – Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.

Организаторы решили, что 17 февраля замены Фьюри на другого боксера не будет. Хотя ранее были слухи, что Тайсона заменит хорват Филип Хргович, первый номер рейтинга IBF и обязательный претендент по этой версии.

sport.ua

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ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри

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