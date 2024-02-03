Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет
Организаторы боя Александр Усик – Тайсон Фьюри официально отменили вечер бокса, назначенный на 17 февраля в Эр-Рияде, и перенесли его на неопределенный срок.
Это означает, что замены Тайсона Фьюри другим боксером не будет. Хотя ранее ожидалось, что Тайсон заменит хорват Филипп Хргович, первый номер рейтинга IBF и обязательный претендент по этой версии.
Новая дата шоу бокса в Саудовской Аравии будет определена в зависимости от сроков восстановления британского боксера.
Поединок Усика и Фьюри был назначен 17 февраля в Саудовской Аравии. После травмы Тайсона Фьюри новая дата проведения поединка пока не названа.