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ОФИЦИАЛЬНО. Вечер бокса Усик – Фьюри отменен. Замены на Хрговича не будет

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Организаторы боя Александр Усик – Тайсон Фьюри официально отменили вечер бокса, назначенный на 17 февраля в Эр-Рияде, и перенесли его на неопределенный срок.

Это означает, что замены Тайсона Фьюри другим боксером не будет. Хотя ранее ожидалось, что Тайсон заменит хорват Филипп Хргович, первый номер рейтинга IBF и обязательный претендент по этой версии.

Новая дата шоу бокса в Саудовской Аравии будет определена в зависимости от сроков восстановления британского боксера.

Поединок Усика и Фьюри был назначен 17 февраля в Саудовской Аравии. После травмы Тайсона Фьюри новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua

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