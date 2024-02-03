Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал отмену боя с Александром Усиком из-за рассечения глаза британца:

«Я сочувствую всем причастным к огромному событию, будем тщательно готовиться к новой дате боя, когда глаз Фьюри заживет.

Это огромный удар для Тайсона. Он очень тяжело работал и тренировался для этого боя и, к сожалению, сегодня получил это ужасное рассечение. Бой отменяется, откладывается. Со временем, уверен, мы объявим новую дату боя.

Это произошло сегодня утром в спарринге с хорватским супертяжеловесом, который попал Тайсону в глаз своим локтем.

Я не могу передать, насколько все огорчены, и я, конечно, сочувствую Тайсону, сочувствую Усику и всем, кто работает над боями в Саудовской Аравии, потому что это событие, над которым мы все упорно трудились. К сожалению, теперь оно будет отложено

Состоится ли этот бой в будущем? Конечно. Это то, на что мы все подписались».

sport.ua