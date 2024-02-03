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Промоутер Усика потроллил Фьюри в связи с переносом боя за абсолют

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Промоутер Александра Усика Александр Красюк отреагировал на перенос боя украинца с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

«Желаю тебе скорейшего выздоровления. Бог послал тебе знак. Подумай о пенсии, брат!», – сказал Красюк.

2 февраля стало известно, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. У Фьюри рассечение.

Промоутер Усика потроллил Фьюри в связи с переносом боя за абсолют

sport.ua

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