Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. У Фьюри якобы рассечение.

В Twitter завирусилось видео удара со спарринга Тайсона, после которого Фьюри и получил травму.

Эгис Климас в комментарии британским журналистам заявил, что им сообщили, что Тайсону Фьюри на восстановление после рассечения нужно несколько месяцев. Есть информация о том, что Александр выйдет на бой против Филипа Хрговича в рамках обязательной защиты титула IBF.

ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение

sport.ua