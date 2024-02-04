Большая сумма. Фьюри будет оштрафован, если снова сорвет бой против Усика

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Британский боксер Тайсон Фьюри будет обязан выплатить компенсацию в размере 10 миллионов долларов, если во второй раз не сможет выйти на ринг против украинца Александра Усика. Об этом сообщает издание Ready to Fight.

Отмечается, что на этот раз организаторам будут не интересны причины, по которым британец не сможет выйти на ринг. Условие в контракте четкое: если бой не состоится 18 мая по вине Тайсона, он обязан выплатить компенсацию.

Стоит отметить, что такой же пункт есть и в контракте Александра Усика.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua