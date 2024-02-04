Бокс
Букмекеры выставили коэффициенты на перенесенный бой между Усиком и Фьюри
3 февраля стала известна новая дата поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри за все титулы в супертяжелом весе – 18 мая.
Бой был перенесен из-за рассечения британского боксера, которое он получил во время спарринга.
Букмекеры выставили коэффициенты на перенесенную встречу. Небольшим фаворитом является Фьюри, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.80. Котировки на Усика составляют 2.00.
Основные котировки на поединок Александр Усик – Тайсон Фьюри:
На тотал раундов 10.5 больше можно поставить с коэффициентом 1.33, на тотал меньше 10.5 – 3.25.