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Букмекеры выставили коэффициенты на перенесенный бой между Усиком и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

3 февраля стала известна новая дата поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри за все титулы в супертяжелом весе – 18 мая.

Бой был перенесен из-за рассечения британского боксера, которое он получил во время спарринга.

Букмекеры выставили коэффициенты на перенесенную встречу. Небольшим фаворитом является Фьюри, на победу которого можно поставить с коэффициентом 1.80. Котировки на Усика составляют 2.00.

Основные котировки на поединок Александр Усик – Тайсон Фьюри:

  • Победа Усика – 2.00, победа Фьюри – 1.80
  • Победа Усика нокаутом / техническим нокаутом – 5.50, победа Фьюри нокаутом / техническим нокаутом – 4.75
  • Победа Усиком решением судей / техническим решением – 3.00, победа Фьюри решением судей / техническим решением – 2.75
  • Ничья в поединке – 15.00

    • На тотал раундов 10.5 больше можно поставить с коэффициентом 1.33, на тотал меньше 10.5 – 3.25.

    Букмекеры выставили коэффициенты на перенесенный бой между Усиком и Фьюри

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