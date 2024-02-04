Экс-соперник Усика заявил, что Фьюри может сорвать перенос боя с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказал мнение о переносе поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между его соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Как известно, Фьюри отказался от боя, намеченного на 17 февраля, из-за рассечения, полученного в спарринге. Новая дата проведения поединка – 18 мая 2024 года.

«Рассечение довольно глубокое, но такое случается. Они отложили поединок, но все может повториться, потому что ты не можешь выйти на поединок в таком состоянии. Фьюри придется беречься и держаться подальше от всего. Он ничего не сможет сделать. Он будет тренироваться, но не сможет проводить спарринги», – заявил Чисора.

Ранее Александр Усик признался, когда поверит в проведение боя с Тайсоном Фьюри.

sport.ua