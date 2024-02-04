Источник: Чарр и Пулев проведут бой за титул регулярного чемпиона WBA

Getty Images/Global Images Ukraine. Махмуд Чарр

Как сообщает американский спортивный журналист Дэн Рафаэль, пока Александр Усик и Тайсон Фьюри перенесли свой поединок с 17 февраля на 18 мая из-за травмы британца, 30 марта состоится защита титула регулярного чемпиона WBA (титул «регулярного чемпиона», то есть временного, присуждается WBA, если обладатель пояса вовремя не смог провести обязательную защиту).

Действующим чемпионом мира по версии WBA является украинец Александр Усик, а регулярным – немец Махмуд Чарр (известный также под именем Мануэль Чарр). Его соперником станет №10 в рейтинге болгарин Кубрат Пулев.

Бой состоится в Софии (Болгария), официально о нем будет объявлено в четверг, 8 февраля.

sport.ua