«Никакой пенсии, ублюдок!». Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри поделился мнением о переносе поединка с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира.

Как известно, боксеры должны были сойтись 17 февраля в Саудовской Аравии, но встретятся в лучшем случае 18 мая, так как Фьюри якобы получил рассечение в спарринге при подготовке.

«У нас новая дата поединка. Большой привет Турки Аль аш-Шейху за то, что это новая дата была названа так быстро. В жизни иногда происходят дерьмовые вещи, но нельзя позволять этому выбить тебя из колеи. Продолжаем двигаться вперед.

Усик там уже скулит: «Тайсон хочет уйти на пенсию». Никакой пенсии, ублюдок! Я тебя нокаутирую! Вырублю тебя! 18 мая, новая дата, прямая трансляция и эксклюзивно из Саудовской Аравии», – заявил Фьюри в видеообращении, которое появилось в твиттере.

Ранее Александр Усик признался, когда поверит в проведение боя с Тайсоном Фьюри.

sport.ua