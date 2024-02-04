«Разобью кролика». Фьюри высказался о новой дате боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Британский боксер высказался о новой дате проведения боя.

«У нас новая дата боя – 18 мая. Не могу дождаться, чтобы разбить кролика. Большое уважение Турки Аль аш-Шейху, за величайший бой века», – написал Фьюри в своих социальных сетях.

Ранее жена Фьюри прокомментировала травму Тайсона, полученную в спарринге, из-за которой бой с Усиком был перенесен.

sport.ua