Украинский супертяж-джорнимен на Уэмбли Арене проиграл британскому гиганту

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский супертяж-джорнимен Константин Довбыщенко (новый рекорд: 10–15–1, 7 КО) провел бой на всемирно известной Уэмбли Арене в Лондоне.

В 6-раундовом бою украинец по очкам уступил местному гиганту Джейми Тшикеве (6–1, 3 КО), рост которого составляет 195 см.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Константин работал в ринге довольно пассивно, действуя вторым номером и пытаясь подловить соперника на контратаке.

В 3-м раунде рефери в ринге дал предупреждение британскому боксеру за очередной удар ниже пояса, а в 5-м раунде Джейми за повторение своих действий был оштрафован на одно очко.

Довбыщенко попытался перехватить инициативу и даже выиграл один из раундов, но по вообще не смог ничего сделать против неприятных джебов соперника.

Бой андеркарда обслуживал один судья, который по итогам 6 раундов выставил закономерный счет 58–55 в пользу британца.

Ранее, в июле 2023 года Довбыщенко запомнился неожиданным апсетом – досрочной победой над британским проспектом Мэтти Харрисом в шотландском Эдинбурге.

Джейми Тшикева (Великобритания) – Константин Довбыщенко (Украина) – PTS 6 (58–55)

sport.ua