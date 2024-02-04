Getty Images/Global Images Ukraine. Джонни Фишер и Дмитрий Безус

Вечером 3 февраля в Лас-Вегасе на арене The Cosmopolitan состоялось шоу бокса с участием украинского боксера.

Украинский супертяж Дмитрий Безус (новый рекорд: 10–2, 5 КО) вышел на ринг против британского проспекта Джонни Фишера (11–0, 10 КО).

Судьба боя была определена уже в первом раунде. Безус находится в глухой защите, стараясь выдержать атаки соперника. Однако Фишер был явно сильнее и сумел закончить бой уже на исходе первой трехминутке – зафиксирован технический нокаут в 1-м раунде.

Это второе поражение Безуса подряд после 10 побед. В феврале 2023 года Роман проиграл британцу Дэвиду Аделейе тоже досрочно, во 2-м раунде.

В главном бою вечера британец Конор Бенн (23–0, 14 KO) победил американца Петера Добсона (16–1, 9 KO) по очкам: 119–109, 118–110, 118–110.

ВИДЕО. Украинский супертяж Дмитрий Безус досрочно проиграл британцу в Лас-Вегасе

sport.ua