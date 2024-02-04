Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (21-0, 14 KO) рассказал, когда поверит в то, что состоится его бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Верю ли я, что бой с Фьюри когда-нибудь состоится? Невозможно меня сбить. Я буду готов всякий раз, когда буду выходить в ринг. Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: «бам», – рассказал Усик, отвечая на вопросы в инстаграме.

Как известно, бой Тайсон Фьюри – Александр Усик должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец Фьюри от поединка отказался, сославшись на рассечение в спарринге.

Позднее стало известно, что бой состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua