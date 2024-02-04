Усик прокомментировал перенос боя с Фьюри на май 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

Украинский боксер прокомментировал перенос боя и рассказал, заставляли ли его согласиться на новую дату поединка.

«Нет, меня не заставляли согласиться на перенос боя, я готов боксировать за титул абсолютного чемпиона в любое время дня, даже ночью», – сказал Усик.

Ранее Александр Усик поделился эмоциями после переноса боя с Тайсоном Фьюри.

sport.ua