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Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»

Instagram. Василь Ломаченко

Украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) поделился ожиданиями перед боем Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) против Джорджа Камбососа (21-2, 10 KO).

— Ломаченко – Камбосос. Что думаете об этом противостоянии?
— Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко на сегодняшний день. Васе уже 35 лет, а весовая категория не тяжелая. Здесь нужно всегда быть острым, комбинационным, а с возрастом это делать труднее. Усику 37, но он супертяж и там другие ключи к победе.

Также в бою с Камбососом ключевую роль могут сыграть судьи, потому что в равном поединке никто победу Васе не отдаст. Но мне кажется, у Ломаченко еще есть порох в пороховницах, он должен побеждать и снова становиться чемпионом мира.

— А абсолютом сможет когда-то стать?
— Тут дело не в способностях Ломаченко, а во времени. Пояса все разлетелись и чтобы стать абсолютом, ему нужно провести четыре боя, а Вася в последнее время боксирует редко. К тому же я не знаю, как он себя чувствует. Скажу так: абсолютом стать возможно, но сделать это будет непросто, – сказав Гвоздик.

Бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос состоится 12 мая в Австралии (город Перт).

sport.ua

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